Animal Crossing: New Horizons ancora in vetta alla classifica vendite del Regno Unito

Animal Crossing: New Horizons emerge ancora vittorioso, al primo posto nella classifica vendite software settimanale per quanto riguarda il mercato del Regno Unito, ben 22 settimane dopo la sua uscita, passate sempre ai vertici.

Il gioco ha ormai superato da giorni i 22 milioni di unità su Nintendo Switch in termini di vendite complessive, ma questo non sembra voler frenare il suo incredibile successo, come dimostra questo ritorno in prima posizione nella classifica UK.

L'unica new entry degna di nota nella classifica vendite UK, che ricordiamo riguarda solo il mercato retail su supporto fisico, è PGA Tour 2K21, che realizza un ottimo debutto ma senza riuscire a scalzare il gioco Nintendo, piazzandosi dunque in seconda posizione.

EA Sports UFC 4 scivola in terza posizione dopo l'ottimo lancio della settimana scorsa che l'aveva piazzato momentaneamente in vetta alla classifica, mentre a seguire troviamo Mario Kart 8: Deluxe seguito da Ghost of Tsushima, che continua la sua lenta discesa ma rimanendo comunque ai piani alti della top ten britannica.

Stranamente, non c'è traccia di Call of Duty: Modern Warfare nelle prime dieci posizioni, mentre Grand Theft Auto V è ovviamente presente piazzato all'ottavo posto.

Classifica software retail UK dal 17 al 23 agosto: