Microsoft Flight Simulator: primo aggiornamento questa settimana, nuovo video sulle mappe

Microsoft Flight Simulator sta per ottenere il suo primo aggiornamento, che dovrebbe arrivare il 27 agosto 2020, correggendo alcuni problemi emersi durante questi primi giorni di utilizzo del gioco e rilevati da Asobo Studios.

Quella del 27 agosto sarà dunque soprattutto una patch correttiva, ma non è escluso che vengano anche applicati ulteriori miglioramenti e aggiunte all'impressionante simulazione di volo creata dagli sviluppatori utilizzando le varie tecnologie messe a disposizione da Microsoft.

Proprio per quanto riguarda queste ultime, segnaliamo anche la pubblicazione di un nuovo video relativo a Microsoft Flight Simulator e alla serie dedicata alle varie partnership attivate per arrivare alla creazione di questo incredibile traguardo tecnico: il video è riferito in particolare all'utilizzo delle Mappe Bing, che rappresentano un elemento fondamentale della costruzione del mondo simulato.

Com'è infatti noto, le mappe di Bing fungono da base per la ricostruzione dell'intero mondo come scenario utilizzato da Microsoft Flight Simulator, dunque sono una sorta di fondamenta su cui è stata poi applicata la grafica 3D del gioco, tra elaborazione semi-automatica in machine learning e modellazione grafica manuale da parte dei grafici.

Secondo alcune stime, Microsoft Flight Simulator spingerà le vendite dell'hardware PC per 2,6 miliardi essendo un gioco anche molto esigente per quanto riguarda la configurazione richiesta per poter funzionare al meglio. Non per nulla, per il dettaglio massimo occorre un PC che non esiste ancora, rendendolo in qualche modo il "nuovo Crysis".