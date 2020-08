Microsoft Flight Simulator spingerà le vendite dell'hardware PC per 2,6 miliardi

Microsoft Flight Simulator spingerà le vendite dell'hardware per PC per una cifra pari a ben 2,6 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, secondo un report di Jon Peddie Research.

Definito da sempre più persone come il nuovo Crysis, Microsoft Flight Simulator richiede un PC che non esiste ancora per poter girare al massimo dettaglio, ed è proprio questa sua caratteristica che spingerà il mercato della componentistica.

Stando al report, il titolo prodotto da Microsoft registrerà vendite per 2,27 milioni di copie nel corso dei prossimi tre anni, e considerando il prezzo delle CPU e delle GPU più sofisticate si arriva alla mostruosa stima di 2,6 miliardi di dollari, appunto.

"I simulatori di volo sono molto esosi in termini di capacità computazionale e danno il meglio ad alta risoluzione, su monitor ampi e magari con l'uso di visori VR", ha scritto l'analista Ted Pollack. "Quando escono nuovi simulatori di volo, l'hardware necessario per farli funzionare alle impostazioni massime ancora non esiste."

"Ciò crea una situazione di costante domanda per nuovo hardware nel corso del ciclo vitale del gioco, perché gli utenti cercano di ottenere la migliore esperienza possibile. Molte di queste persone giocano unicamente con questa tipologia di prodotti."