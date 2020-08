Nintendo Switch: un gioco che "piacerà a tutti" verrà svelato presto su una rivista nipponica

Nintendo Switch si prepara ad accogliere un gioco che a quanto pare "piacerà a tutti", almeno secondo quanto riferito dalla rivista nipponica Nintendo Dream, che ospiterà l'annuncio in questione, di cui però non si sa ancora nulla.

Storicamente dedicata alle piattaforme Nintendo, la rivista Nintendo Dream avrà il prossimo numero nelle edicole a partire dal 19 settembre, dunque intorno a tale data dovremmo capire quale sia questo gioco misterioso, sebbene sia una sorta di tradizione, per le riviste cartacee nipponiche, venire clamorosamente bruciate dai leak online nei giorni precedenti.

La descrizione è sicuramente molto vaga, ma definire questo titolo misterioso un gioco che "piace a tutti" è un'affermazione molto forte. Non molti sono i titoli che possono contare su un apprezzamento universale ma uno di questi potrebbe essere sicuramente The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, dunque questo è tra i giochi da tenere in considerazione, visto che le informazioni al riguardo scarseggiano ormai da molto tempo.

Tuttavia, considerando la comunicazione standard di Nintendo, è piuttosto improbabile che una produzione first party di tale calibro possa essere svelata in esclusiva su una rivista cartacea, ma possiamo comunque sperare. Nella lista dei desideri possiamo mettere anche Metroid Prime 4, oltre a Bayonetta 3 o Shin Megami Tensei V.

Tra le altre informazioni, Nintendo Dream ha riferito che il prossimo numero conterrà anche un'intervista a Toshiyuki Toyonaga, che a fatto parte del cast di doppiatori di Fire Emblem: Three Houses.