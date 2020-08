Scarlet Nexus punta ai 4K e 60 FPS su PS5, Xbox Series X e PC

In una recente intervista, il director di Scarlet Nexus Kenji Anabuki ha affermato che il suo team sta cercando di sfruttare al meglio la potenza di calcolo messa a disposizione dalle console di nuova generazione. Mentre PS4 e Xbox One saranno limitate al FullHD e ai 30 fotogrammi al secondo, PS5, Xbox Series X e PC potranno contare su di una risoluzione in 4K e i 60FPS.

L'affermazione è stata fatta durante un recente evento per la stampa, organizzato da Bandai Namco per presentare questo affascinante gioco apparso con un trailer sui poteri durante l'Opening Night della Gamescom 2020.

Sviluppato da un team composto da veterani della serie Tales of (lo si può capire anche osservando l'eccellete character design) Scarlet Nexus sarà ambientato in un futuro distopico nel quale gli esseri umani hanno scoperto uno speciale ormone in grado di conferire loro dei devastanti poteri extra-sensoriali. nella nostra anteprima di Scarlet Nexus spieghiamo tutto di questo nuovo action di Bandai Namco.

Cosa ne pensate di questo progetto? Secondo voi l'aspetto tecnico è uno di quegli elementi che può decretarne o meno il successo?