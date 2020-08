Scarlet Nexus, l'anteprima del nuovo action di Bandai Namco

Con le tante eccellenze in campo videoludico provenienti dal Giappone, si ha la tendenza a sottovalutare gli studi interni di Bandai Namco, dimenticando la presenza in queste squadre di sviluppatori di una marea di ottimi professionisti, oltre che di veterani geniali. Vero, questo colosso dell'intrattenimento non ha investito moltissimo nel comparto tecnico dei suoi videogame (anche se le cose sembrano cambiate con il prossimo Tales of Arise), tuttavia non basta una grafica in stile anime a posizionare automaticamente un titolo nella palude dei "progetti affrettati" e dei manga game commerciali. Scarlet Nexus non ha scatenato particolare hype al suo annuncio anche per via di questi preconcetti: il titolo è sembrato un po' arretrato dal punto di vista grafico, e molti sospettavano fosse un altro action appartenente al filone dei God Eater, o marcatamente vicino alla struttura quasi-souls di Code Vein . La presenza, peraltro, di Keita Lizuka come producer (ruolo ricoperto, appunto, anche per Code Vein) non ha fatto che aumentare i timori.

Nomi illustri e cose strane

Il director del gioco, giusto per parlare della prima ottima scelta del team, è Kenji Anabuki, in passato lead planner di Tales of Vesperia, e veterano che ha lavorato a Smash Bros. WiiU e a Tales of Symphonia. Un curriculum di tutto rispetto, e seppur sembri che Scarlet Nexus sia il suo primo grosso progetto in queste vesti, è abbastanza evidente che abbiamo a che fare con un professionista perfettamente consapevole di come creare titoli dalla giocabilità e dalla struttura eccelsa. Anche Ochiai, l'art director, pare sapere il fatto suo, e nonostante i peculiarissimi Others - i nemici del gioco - non siano totalmente farina del suo sacco (sono prevalentemente parti della mente dell'artista Masakazu Yamashiro), il loro strambo aspetto che fonde oggetti inanimati e creature viventi è inquietante e d'impatto. La strana mescolanza di elementi fantascientifici e stranezze del videogame, all'interno di una Tokyo molto "anni '90" (e quindi meno invasa da neon e modernità), ha dato vita a uno stile che il team definisce "brainpunk". Nel complesso, va detto, il look anime appiattisce un po' il colpo d'occhio generale, ma è abbastanza ovvio che ci sia stata molta pianificazione dietro al mondo di gioco, ed è un elemento che porta ad avere aspettative degne sulla storia.

Per la cronaca, la trama ruota proprio tutta attorno agli attacchi di questi misteriosi Others, comparsi all'improvviso dal cielo e desiderosi di nutrirsi di cervelli come fossero zombie di quarta categoria. Non si sa da dove queste mostruosità provengano e cosa li muova, ma l'umanità in Scarlet Nexus si è adattata, trattandoli come delle calamità naturali di sorta. Le città hanno quindi allarmi e sistemi per liberare immediatamente i quartieri prima della caduta di queste strane bestie, laddove all'OSF - un'organizzazione composta da guerrieri dotati di poteri psichici - spetta il compito di sterminarle. Il protagonista, Yuito Sumeragi, rientra in tutto questo nel momento in cui decide di unirsi a tale gruppo, in seguito a un attacco subito in giovane età proprio dagli Others.

Nulla di originalissimo, ce ne rendiamo conto, tuttavia la narrativa dovrebbe avere dei colpi di scena stando agli sviluppatori, dato che ovviamente non tutto è come sembra, e vi sono molti segreti oscuri con cui Yuito avrà a che fare avanzando nella campagna. Sarà interessante vedere se si tratterà effettivamente di una storia in grado di reggere il colpo o di un minestrone di cliché.