Black Myth: Wu Kong: il nuovo trailer mostra uno scontro con centinaia di nemici

Il nuovo spettacolare teaser trailer di Black Myth: Wu Kong, pubblicato dallo sviluppatore Game Science sul suo canale YouTube, mostra uno spettacolare scontro con centinaia di nemici contemporaneamente. Centinaia di migliaia, se il titolo del trailer si rivelasse veritiero. Tutti avvolti da un'avvolgente coltre di fumo bianco.

Come abbiamo detto in una lunga notizia che parla di Black Myth: Wu Kong come parte di una trilogia, sappiamo che questi filmati sono stati creati e diffusi per attrarre nuovi talenti in grado di aiutare Game Science a concludere il suo gioco.

Un obiettivo centrato: da quando è stato presentato, questo gioco di avventura e azione per PC e console di nuova generazione è stato in grado di catalizzare le attenzioni di tutti gli appassionati per via del suo taglio ambizioso, oltre che per il notevole impatto grafico.

Questo nuovo teaser trailer non è da meno, dato che mostra sullo schermo migliaia di soldati che combattono contro il protagonista. È vero che i soldati sono ordinati e piuttosto passivi, ma lo spettacolo generale, anche grazie alla nebbia volumetrica, sembra notevole.

Black Myth: Wu Kong utilizzerà l'Unreal Engine 4 e parlerà del Re Scimmia e del suo viaggio verso occidente. In altre parole la leggenda che ha ispirato anche Dragon Ball. Il gioco darà modo di scegliere tra 72 diverse abilità da usare.

Al momento il gioco è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma Game Science spera di poter accelerare i tempi di sviluppo grazie a tutta una serie di nuove assunzioni mirate a migliorare il già notevole comparto tecnico.

Cosa ne pensate?