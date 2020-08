Ancestors: The Humankind Odyssey è disponibile su Steam

Ancestors: The Humankind Odyssey è da oggi disponibile anche su Steam con diversi miglioramenti e aggiornamenti rispetto al gioco di lancio, quali un tutorial migliorato, nuovi feedback visivi, animazioni più curate e la correzione di tutta una serie di errori.

L'uscita fa seguito al lancio del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e sull'Epic Game Store. Quest'originale gioco di sopravvivenza a mondo aperto in terza persona è il primo titolo di Panache Digital Games, lo studio indipendente co-fondato nel 2014 da Patrice Désilets. In seguito al lancio originale il gioco ha ricevuto molte recensioni positive e nomine a premi prestigiosi tra cui "Miglior gioco straniero indipendente" da Pégases, il "Pixel d'Oro per l'originalità e l'innovazione" da JeuxVideo.com e "Innovazione nei giochi" da Ludicious Awards. Nel giugno del 2020 Ancestors ha ricevuto il "NUMIX Award" nella categoria "giochi di grande scala" dalla Quebec Digital Industry.

In Ancestors: The Humankind Odyssey i giocatori sono chiamati ad affrontare il viaggio più incredibile dell'umanità, quello dell'evoluzione: dovranno ripercorrere le prime fasi della vita umana, milioni di anni fa, e sfidare un mondo brutale per assicurare un futuro alla propria discendenza. Le dinamiche di gioco si basano su tre meccanismi principali: esplorazione, espansione, evoluzione. Assediati da pericoli dietro ogni angolo, i giocatori devono esplorare con cautela l'ambiente dell'Africa del Neogene, espandere lentamente il territorio e scegliere come far evolvere il loro clan da una generazione all'altra.

Ancestors: The Humankind Odyssey è ora disponibile su Steam a € 19,99. Il lancio su Steam è accompagnato dal rilascio della colonna sonora ufficiale, il cui sound originale è ispirato alla musica africana.