Windbound è disponibile da oggi su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e PC

Windbound, un'avventura RPG di sopravvivenza in terza persona pubblicata da Deep Silver, è disponibile da oggi in formato digitale su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e PC su Steam e Epic Games Store.

In concomitanza con il lancio, Deep Silver ha pubblicato un trailer in stile dev diary di sei minuti, che presenta il gameplay e le interviste con i membri chiave del team di sviluppo, 5 Lives Studios, che forniscono dettagli su come è stato realizzato Windbound. Lo abbiamo pubblicato in fondo alla news.

"Creare Windbound è stata un'esperienza indimenticabile, sia attraverso venti calmi che mari turbolenti", ha dichiarato Mitchell Clifford, Co-Founder e Lead Animator di 5 Lives Studios. "Siamo entusiasti che i giocatori possano finalmente intraprendere il loro viaggio al fianco di Kara ed esplorare i misteri dell'arcipelago. Questi sono solo i primi passi nel mondo di Windbound e ci sono ancora cose entusiasmanti per il futuro".

Windbound è un'avventura RPG di sopravvivenza in terza persona, dove dovremo cacciare, esplorare e creare. Il giocatore assume il ruolo di Kara, naufragata su una terra sconosciuta dove deve imparare ad adattarsi per sopravvivere, risolvendo i misteri di una serie di isole dimenticate.

Windbound si concentra sulla caccia e sull'esplorazione, insieme alla costruzione di barche personalizzate e un'esperienza di navigazione tattile coinvolgente. Il gioco offre infinite opzioni di rigiocabilità grazie al mondo procedurale, alla fauna selvatica dinamica e alla creazione di barche modulari.

La storia parla delle isole proibite che stanno chiamando la protagonista. Kara, una guerriera dispersa in mare a causa di una violenta tempesta, finisce alla deriva lontana dalla sua tribù. In balia delle acque turbolente, viene gettata sulle rive delle isole proibite, un paradiso misterioso.

Senza barca, senza cibo e senza strumenti, solo la sua volontà e le sue skill possono farla sopravvivere. L'obiettivo è quello di costruire oggetti e armi per cacciare o per difendersi dalla natura selvaggia e dalle sue fantastiche creature.

Durante l'esplorazione di nuove isole e delle rovine sparse attraverso le loro terre, Kara svelerà i segreti del passato e scorci del suo futuro. A breve arriverà anche la nostra recensione, non perdetevela!