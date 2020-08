Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: il primo video di gameplay dalla Gamescom 2020

Il primo video di gameplay di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning della Gamescom 2020 mostra tutte le migliorie di questa riedizione del celebre gioco di ruolo open world pubblicato da THQ Nordic.

In Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sono disponibili tre percorsi per forgiare il proprio destino. La scelta di Finezza garantirà l'accesso alle abilità proprie di un cacciatore silenzioso e di un feroce ladro. Il nostro arsenale sarà fatto di pugnali, Fae-Blades e archi che infliggeranno danni precisi ai nemici. Questa classe sarà maestra nell'usare trappole, bombe, veleno o altri elementi similari.

Scegliere il ramo Finesse significa scegliere uno stile di gioco complesso, che richiederà di rimanere furtivi e nascosti e colpire con sorpresa i nemici, infliggendo un gran numero di colpi critici e avvelenando gli avversari.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sarà disponibile l'8 settembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4.

Le avventure ad Amalur, inoltre, continueranno nel 2021 con una nuovissima espansione: Fatesworn.

Kingdoms of Amalur è stato creato da R.A. Salvatore, dal creatore di Spawn Todd McFarlane e il creatore di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston. Il gioco è conosciuto per le innumerevoli combinazioni di personalizzazione del personaggio, così come una ricca storia piena di una miriade di missioni secondarie. Attraverso centinaia di ore di gioco potenziali, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning consentirà ai giocatori di scoprire la vibrante città di Rathir, la vasta regione di Dalentarth e le cupe segrete delle Brigand Hall Caverns.

Come vi sembra questo rifacimento?