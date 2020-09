NBA 2K21, Gazzo Nights con Gianluca Gazzoli: la prima diretta stasera alle 20.00

Le Gazzo Nights di NBA 2K21 partono stasera alle 20.00 con il primo appuntamento, rigorosamente in diretta, in compagnia ovviamente del conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli.

Organizate da Multiplayer.it e Cidiverte, queste quattro serate celebrative dedicate al nuovo episodio della serie sportiva di 2K Games vedranno Gazzoli interagire su Twitch con una serie di ospiti speciali. Chi sarà il primo? Farid Shirvani di Riccanza.

Disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, NBA 2K21 vedrà l'introduzione di una nuova modalità Carriera in cui partiremo dalle scuole superiori per approdare in NBA e provare a farci un nome prendendo le decisioni giuste dentro e fuori dal campo.

Una volta in partita, potremo sperimentare il nuovo sistema di tiro Pro Stick e tutti i miglioramenti apportati all'esperienza sul fronte della grafica e dell'intelligenza artificiale, per un realismo di grado superiore.

Di questi e di altri aspetti di NBA 2K21 parleremo appunto stasera, nel corso della prima delle Gazzo Nights. L'appuntamento è alle 20.00, in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it e naturalmente nell'apposita sezione del nostro sito.