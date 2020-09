NBA 2K21 disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: tutti i dettagli

NBA 2K21 è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, con le edizioni PS5 e Xbox Series X in arrivo più avanti. Scopriamo tutti i dettagli sul gioco dal comunicato stampa ufficiale.

La versione attuale di NBA 2K21 presenta diverse nuove aggiunte e miglioramenti, nelle quali sia i veterani che i nuovi giocatori troveranno nuove esperienze di pallacanestro in cui tuffarsi:

Realismo senza precedenti - I miglioramenti apportati alla presentazione grafica, all'IA dei giocatori, alle modalità di gioco e a molti altri elementi, spingono nuovamente NBA 2K21 oltre i limiti e lo rendono l'esperienza di basket più realistica di sempre. Prova l'energia del pubblico, l'intensità delle gare NBA e il divertimento che sa regalare il videogioco più avvincente sullo sport.

Gameplay d'èlite - Goditi un sistema di palleggio impareggiabile sfruttando l'avanzato Pro Stick . Prendi la mira con tiri in sospensione e sottomano con un nuovo livello di precisione e abilità, sblocca nuovi movimenti di palleggio personalizzati con ball handling più efficaci.

La tua squadra dei sogni - Assembla la tua collezione migliore di nuove stelle NBA e giocatori leggendari con La mia SQUADRA e competi contro altri collezionisti accaniti di tutto il mondo. Le Stagioni a tempo limitato, una novità di 2K21, offrono ricompense uniche gareggiando in modalità La mia SQUADRA nuove e classiche.

Nuova storia La mia CARRIERA - Parti dal basket delle superiori, passa alle squadre ufficiali di college e approda nell'NBA nella nuova esperienza di stampo cinematografico de La mia CARRIERA. Porta Il mio GIOCATORE fino in vetta dominando sul parquet e facendo le scelte giuste fuori dal campo, costruendoti una reputazione in quest'avventura avvincente ed entusiasmante.

Nuova località del quartiere - Abbronzati mentre giochi partite 1 contro 1, 3 contro 3 e 5 contro 5: il nuovo Quartiere di 2K21 porta il basket sulla spiaggia con estetica e funzionalità rinnovate. Fai sfoggio del tuo stile e delle tue abilità nel Parco, fai squadra con altri giocatori in Pro-Am e ottieni ricchi premi negli eventi 2K Compete che verranno aggiornati dinamicamente.

L'abbigliamento e la musica più recenti - Vestiti come un vero giocatore con nuovi capi d' abbigliamento , accessori e scarpe delle tue marche preferite, poi gioca accompagnato dalle note musicali dinamiche di 2K21, con gli artisti più in voga del momento e gli astri nascenti del panorama musicale.

, accessori e scarpe delle tue marche preferite, poi gioca accompagnato dalle note musicali dinamiche di 2K21, con gli artisti più in voga del momento e gli astri nascenti del panorama musicale. Nazionale USA - Rivivi i titoli della nazionale USA. Scendi in campo con le squadre classiche, colleziona carte La mia SQUADRA delle stelle del passato e dimostra il tuo orgoglio con gli oggetti per Il mio GIOCATORE.