Facebook Messenger, lotta alle fake news e limite di inoltro per i messaggi

Anche Facebook Messenger ha deciso di intraprendere la giusta e necessaria lotta alle fake news, introducendo così il limite di inoltro per i messaggi. Vediamo cosa cambia (e che cosa cambierà) per gli utilizzatori della nota applicazione di messaggistica istantanea.

Come annunciato già lo scorso anno, Mark Zuckerberg intende combattere in tutti modi le fake news: nuovi strumenti sono arrivati nel corso dei mesi su Facebook, poi anche su WhatsApp. E dato che i lavori sono attualmente in corso per unire le chat e i messaggi di Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger, è normale che anche quest'ultimo veda delle modifiche per la gestione dell'inoltro dei messaggi, specificamente pensate per evitare la diffusione di notizie false.

Del resto quello che viviamo è un periodo molto delicato, tra elezioni statunitensi (e Facebook è una società americana) e la pandemia globale, da molti addirittura negata o vista come un complotto da parte dei poteri forti. Per limitare la diffusione delle fake news su Facebook Messenger, i messaggi potranno essere inoltrati solo a cinque persone o gruppi per volta.

Ecco la dichiarazione di un portavoce di Facebook: "Come parte dei nostri continui sforzi per fornire alle persone un'esperienza di messaggistica più sicura e privata, oggi stiamo introducendo un limite di inoltro su Messenger, in modo che i messaggi possano essere inoltrati solo a cinque persone o gruppi alla volta. Limitare l'inoltro è un modo efficace per rallentare la diffusione di disinformazione virale e contenuti dannosi che possono potenzialmente causare danni nel mondo reale".

WhatsApp, Facebook Messenger ed Instagram daranno presto vita ad un servizio unico, lo sapevate? Ciò dovrebbe garantire una comunicazione ancora più efficiente ed immediata tra gli utenti delle varie piattaforme.