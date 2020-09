Call of Duty: Warzone Stagione 6: data di lancio legata a Black Ops Cold War?

Quando arriverà la Stagione 6 di Call of Duty: Warzone? Una domanda legittima, che tutti i fan del Battle Royale di Activision cominciano a farsi in questi giorni, considerando che il lancio della Stagione 5 risale ormai agli inizi dello scorso mese di agosto 2020. Pare che la nuova data di lancio sia legata al prossimo capitolo ufficiale del franchise.

Stando a quanto riportato da Inverse.com (ma per il momento si tratta di indiscrezioni e di supposizioni), la data di lancio di Call of Duty: Warzone Stagione 6 sarebbe a ben vedere legata, collegata ed influenzata da quella di Call of Duty Black Ops Cold War. Quest'ultimo arriverà su console il prossimo 13 novembre 2020, e questo è un fatto; un altro fatto è che le stagioni di Warzone durano sempre all'incirca due mesi.

Probabilmente la Stagione 6 di Call of Duty: Warzone debutterà allora nei primi giorni di ottobre 2020, e comunque non a settembre 2020. Ciò permetterebbe alla Stagione 6 di essere legata direttamente a Black Ops Cold War, che arriverà sul mercato circa a metà degli eventi stagionali, probabilmente ancora una volta con teaser e anticipazioni. Da lì in poi, come sappiamo, il Battle Royale e il capitolo ufficiale della serie coesisteranno per un certo periodo di tempo, e comunque il secondo non cancellerà né sostituirà il primo.

Chiaramente è probabile che si verificano leggeri slittamenti: per esempio sarebbe ancora più plausibile il lancio della Stagione 6 di Call of Duty: Warzone verso la metà di ottobre 2020, ma dato che i rumor a tema metropolitane e condotti sotterranei sono già cominciati...