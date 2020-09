Destiny 2: Oltre la Luce, i Titani Behemoth protagonisti di un trailer del gameplay

Destiny 2: Oltre la Luce ci presenta i letali Titani Behemoth con un nuovo trailer del gameplay pubblicato per l'occasione da Bungie.

A poche ore dal video dedicato agli Stregoni Vincolatori dell'Ombra, Destiny 2: Oltre la Luce ci introduce dunque un'altra tipologia di personaggi, che usano la Stasi sia per attaccare che per difendersi.

Con il controllo del campo, la battaglia è già vinta. I Behemoth possono sfruttare le abilità da stasi per creare cristalli di stasi a scopo difensivo (formando muri che bloccano i nemici e i loro attacchi) o offensivo (usando i cristalli per congelare i bersagli).

In uscita il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, Destiny 2: Oltre la Luce porterà lo sparatutto Bungie su Europa, la luna di Giove, in un ambiente glaciale pieno di insidie e segreti da scoprire.

La principale novità dell'espansione è rappresentata dall'introduzione della Stasi, un potere elementale originato dall'Oscurità che viene gestito in maniera differente a seconda della classe di appartenenza del personaggio.