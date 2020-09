Vodafone Happy Friday, 4 mesi gratis di cinema Now TV oggi 4 settembre 2020

Tornano premi e regali di Vodafone Happy Friday e in questo rapido articolo vi parleremo dell'iniziativa di oggi, venerdì 4 settembre 2020: potrebbe interessare alla maggior parte dei nostri utenti interessati a serie TV, cinema e video streaming.

Oggi 4 settembre 2020, infatti, Vodafone ha deciso di offrire 4 mesi gratis di cinema con Now TV con il Vodafone Happy Friday. Now TV, vale la pena ricordarlo, è un servizio di streaming on-demand e live presente nel Regno Unito, Irlanda e Italia, proprietà di Sky: consente la visione di titoli selezionati all'interno della videoteca, oppure la diretta di alcuni canali.

Il Pass Cinema di Now TV, previsto come premio del Vodafone Happy Friday, comprende la visione dei film di Sky con oltre 1000 titoli e le prime visioni a pochi mesi di uscita dalle sale; è inclusa la visione in HD e su due schermi contemporaneamente senza costi aggiuntivi (ma la visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, PC/Mac e tablet).

Potrete ottenere i quattro mesi gratis fino al 30 settembre 2020 richiedendo il codice tramite la vostra app MyVodafone; dal quinti mese in poi l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 al mese, ma potrete disattivarlo in tempo 24 ore prima della scadenza del periodo gratuito.

Intanto Disney+ ha aggiunto tanti nuovi contenuti ad agosto 2020, quindi sicuramente tra Vodafone e Disney non resterete a corto di film.