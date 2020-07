Disney+ agosto 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Disney+ aggiorna il proprio catalogo ad agosto 2020 con una nuova mandata di nuovi contenuti per gli abbonati, tra nuovi film, serie TV e documentari distribuiti lungo il prossimo mese.

Si parte con il documentario "Howard: La Vita, Le Parole" sulla vita di Howard Ashman, autore di numerosi testi per film Disney come Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e altri, come il musical La piccola bottega degli orrori, oltre alle stagioni 2 e 3 di Alex & Co e la prima stagione di I Greens in Città, oltre alla prima stagione della serie di Big Hero 6.

Tra i film, il 14 agosto troviamo il musical The Greatest Showman ispirato alla vita di P.T. Barnum, così come Magic Camp, mentre nello stesso giorno verranno inserite le prime due stagioni de La Famiglia Proud.

A seguire troviamo il film di Phineas e Ferb e Bear Grills: Celebrity Edition verso la fine del mese. Vediamo dunque l'elenco ufficiale dei titoli Disney+ per agosto 2020. Nel frattempo, abbiamo saputo che Falcon & the Winter Soldier e che potrebbe esserci una serie dedicata a Lando Calrissian con Donald Glover in arrivo.