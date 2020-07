Valorant, Battle Pass: resta una settimana per completarlo, Atto 2 in arrivo

Valorant diverte i suoi giocatori già da diverse settimane, ma l'Atto 1 volge al termine. E con lui, naturalmente, terminerà anche il tempo a disposizione per completare il Battle Pass Stagionale. A proposito, avete già completato il vostro? Forse vi abbiamo messo un po' d'ansia.

Resta una settimana per completare il primo Battle Pass di Valorant, ottenendo così tutte le sue ricompense cosmetiche; queste ultime spariranno con l'inizio dell'Atto 2, e non saranno più ottenibili in altri modi. Dovreste avere di tempo - salvo proroghe, o avvisi speciali da parte degli sviluppatori - fino alle ore 23:00 del 4 agosto 2020 (orario italiano locale), quando dovrebbe ufficialmente avere inizio l'Atto 2.

Ad oggi il primo Battle Pass di Valorant ha offerto skin per le armi, spray, e tutti i classici oggetti cosmetici che potreste attendervi da un titolo online come quello di Riot Games; ne trovate una piccola anteprima nell'immagine qui di seguito riportata. Sul prossimo Battle Pass dell'Atto 2 non sappiamo invece praticamente nulla, tuttavia si attendono novità rilevanti, come vi avevamo accennato.

Chiaramente Riot Games approfitterà dell'Atto 2 di Valorant anche per correggere il glitch assurdo di Phoenix.