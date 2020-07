FIFA 20: eSport Club organizza 4 tornei da oltre 3mila euro in montepremi

eSport Club ha organizzato tra agosto e settembre 4 tornei di FIFA 20 e FUT con un montepremi che supera i 3mila euro totali tra buoni e periferiche dedicate al gaming competitivo.

I tornei sono riservati ai tesserati eSport Club. Per capire come iscriversi e per conoscere la programmazione di agosto, basta andare al seguente indirizzo. eSport club è un'Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale affiliata ad AICS.

Il primo torneo si giocherà il 3 agosto e mette in palio un buono da 500 euro per il vincitore, una sedia gaming Sparco Grip per il secondo classificato e una cuffia gaming RIOTORO per il terzo in classifica.

Si replica il 17 agosto 2020. Il primo classificato porterà a casa un monitor AOC 24G2U5BK. Il secondo classificato vincerà degli occhiali da sole Oakley Frogskins, mentre il terzo un gioco per PS4.

Il 20 agosto sarà il turno di un torneo di FUT. Il vincitore porterà a casa un monitor AOC C24G1, il secondo in classifica una cuffia gaming Riotoro e il terzo un videogioco per PS4.

L'iniziativa si chiude il primo settembre con un altro torneo molto ricco. Il primo classificato vincerà un buono da 500 euro, una sedia gaming Sparco Grip sarà consegnata al secondo classificato, mentre il terzo in classifica riceverà un paio di occhiali da sole Oakley Frogskins.

Ulteriori informazioni possono essere trovate a questo indirizzo.

Parteciperete?