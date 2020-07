Google Chrome, la funzione Leggi Dopo arriva su desktop: a cosa serve?

Non sempre le varie versioni di Google Chrome (mobile e desktop) ricevono contemporaneamente le stesse, identiche funzionalità. Nulla di cui stupirsi, quindi, se fino ad oggi su desktop e su PC è mancata la feature Leggi Dopo. Mancanza alla quale Mountain View porrà finalmente rimedio.

Spieghiamo innanzitutto che cos'è la funzione Leggi Dopo: la feature consente di inserire una pagina web nell'elenco di lettura, per una successiva consultazione; ciò evita di dover necessariamente ricorrere al Download, o al Salva pagina con nome. Non tutti ne conoscono l'esistenza, ma Leggi Dopo è comunque una presenza molto utile e gradita, ad oggi integrata su Google Chrome per dispositivi iOS. Mai su PC.

Per fortuna la situazione sta per cambiare: riferimenti a Leggi Dopo sono stati trovati nella versione 86 di Google Chrome, attualmente in fase beta (il rilascio dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre 2020). Trovate una conferma nell'immagine qui di seguito riportata: ovviamente non c'è nulla di certo circa la data di rilascio, ma almeno potrete avere un'idea sul fatto che Leggi Dopo stia per approdare finalmente su PC Windows 10. La utilizzerete?

E a proposito di novità, feature e aggiornamenti... sapete che presto Microsoft costringerà gli utenti ad installare l'aggiornamento di maggio 2020? Almeno per coloro che possiedono un sistema operativo ormai obsoleto.