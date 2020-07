Magic: The Gathering - Rinascita di Zendikar, annunciate le Buste dell'Espansione

Magic: The Gathering si evolve con un nuovo tipo di busta, chiamata Busta dell'espansione e in arrivo a partire dall'uscita di Rinascita di Zendikar, la nuova aggiunta all'universo di Magic prevista arrivare a settembre 2020.

La Busta dell'Espansione, fa sapere Wizards of the Coast, è una novità che non sostituirà nessuno degli altri prodotti attuali, i quali non subiranno alcuna modifica, dunque si tratta di aggiunge facoltative che possono anche non essere prese in considerazione.

Questa esperienza inedita è particolarmente ricca di avventura, con ogni busta che contiene 12 carte, tra cui una carta foil garantita e la possibilità di trovare una rara addizionale proveniente dall'intera storia di Magic, "per esempio il Ranger della Capra Alata, il Patto di Negazione e il Tramutante Muscolare", riferisce Wizards of the Coast.

Le buste dell'espansione sono state concepite per dare la possibilità di trovare fino a 4 rare o rare mitiche in una singola busta, quindi offrono un'esperienza particolarmente elettrizzante per gli appassionati di Magic, dall'inizio alla fine dell'apertura.

Le buste dell'espansione conterranno anche carte con illustrazione, che fecero il loro debutto con l'uscita di Orizzonti di Modern e mettono in mostra i capolavori artistici che sono parte integrante di Magic: The Gathering.

Sia i giocatori che scoprono per la prima volta l'avventuroso mondo di Zendikar che coloro che si possono definire veterani potranno vivere un'esperienza innovativa ed emozionante con le buste dell'espansione. Maggiori dettagli su Rinascita di Zendikar saranno annunciati prossimamente. Le buste dell'espansione di Rinascita di Zendikar saranno disponibili in inglese e in giapponese. Per tutti i numerosi dettagli riguardanti le Buste dell'Espansione di Magic: The Gathering, vi rimandiamo alla spiegazione approfondita sul sito ufficiale di Wzards of the Coast.