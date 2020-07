Valorant, un glitch permette a Phoenix di piazzare la Spike ovunque

I giocatori di Valorant hanno scoperto un nuovo glitch molto fastidioso (o utile: dipende dalla prospettiva), un trucco davvero semplice da utilizzare che permette all'agente Phoenix di piazzare la Spike praticamente dovunque sul campo di battaglia di Riot Games. Cerchiamo di capire per bene come funziona, in modo che siate pronti a difendervi (utilizzarlo è "moralmente sconsigliato").

Cominciamo da alcune considerazioni elementari: la Spike di Valorant è una sorta di bomba, e gli sviluppatori di Riot Games hanno previsto che sia piazzabile solo in determinate aree della mappa di gioco, quelle da difendere. Quando si va a disinnescare uno di questi esplosivi, bene o male si sa dove recarsi e dove cercare. Ma il glitch in questione "annulla" ragionamenti del genere, e scombina tutte le carte in tavola.

Il trucco è in verità molto semplice: Phoenix diventa in grado di piazzare la Spike dove desidera, anche al di fuori dell'area normalmente designata. Come prima cosa bisogna essere in grado di utilizzare la sua ultimate, che le permette di tornare in una determinata posizione dopo essere eliminata o quando termina l'abilità. Ora se Phoenix piazza la bomba mentre l'abilità è ancora attiva, è in grado di tornare indietro, in un altro luogo, sempre con la Spike in mano. Ma ecco il problema: quella Spike sarà in grado di funzionare perfettamente, come se fosse stata piazzata normalmente nell'area designata, quindi esploderà senza problemi se il team nemico non correrà a disinnescarlo. Forse anche per questo è uno dei personaggi più utilizzati.

Chiaramente Phoenix può abusare della sua abilità per raggiungere anche la cima di edifici normalmente inaccessibili a tutti gli altri presenti: nei fatti, quindi, il team nemico non avrà alcuna possibilità di correre a disinnescare la bomba. Capite ora perché questo glitch di Valorant deve essere corretto il prima possibile dagli sviluppatori di Riot Games? Ecco un video che ne illustra il funzionamento.