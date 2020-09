The Witcher 3, Triss Merigold torna alla carica nel cosplay di katrinakosplays

Un cosplay al giorno toglie il merito di torno: oggi 6 settembre 2020 non ve ne avevamo ancora proposto una tema videogames, e dunque eccoci qui. Questa volta prenderemo in esame un nuovo costume dedicato alla bella Triss Merigold di The Witcher 3.

Ricordarvi cosa abbia rappresentato The Witcher 3 negli ultimi cinque anni sarebbe superfluo: c'è chi è ancora perso nelle avventure di Geralt di Rivia, nell'RPG open world di CD Projekt RED. Limitiamoci dunque ad introdurre il cosplay realizzato da katrinakosplays, artista che in passato ha più volte dedicato attenzione al franchise.

La Triss Merigold di questo costume appare perfettamente credibile e indossa i ben noti vestiti e accessori "standard" visti in The Witcher 3; chiaramente la ragazza ha poi cercato di valorizzare il proprio aspetto esteriore e il suo fisico, dettagli del resto mai trascurati dalla vera Triss.

Vi piace questo cosplay? Fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento in calce all'articolo, ecco l'immagine con Triss Merigold. E sulle nostre pagine, è bene ricordarlo, dedichiamo ogni giorno attenzione ai costumi dedicati ai videogiochi. Eccone la prova: