PS5: un brevetto suggerisce la compatibilità con PSP e PS Vita

Un nuovo brevetto di Sony, registrato il 6 febbraio 2020 e pubblicato il 20 agosto, parla della compatibilità di PS5 con PSP e PS Vita, le due console portatili della multinazionale giapponese, entrambe fuori mercato.

Un'immagine inclusa nel brevetto mostra accessori e periferiche con cui sarà compatibile PS5. Tra questi PS VR, PlayStation Camera, PlayStation Move, il DualShock 4, mouse e tastiera, un telecomando, delle cuffie bluetooth e PSP.





PS Vita viene invece menzionata nel testo del brevetto. Difficile dire a cosa possa servire collegare PSP o PS Vita a PS5. Probabilmente si potrà giocare in Remote Play come già avviene con PS4. Certo, è comunque strano il supporto per dell'hardware che ormai si può reperire solo sul mercato dell'usato.

Una delle ipotesi più accreditate è che, essendo PS5 retrocompatibile con PS4, lo sia automaticamente anche il Remote Play (quindi che non ci sia dietro un grosso lavoro specifico per la funzione). Naturalmente per sapere davvero qualcosa su questo punto bisogna attendere che sia Sony a dare spiegazioni ufficiali, magari nel prossimo State of Play in cui annuncerà (si spera) il prezzo e la data di disponibilità della console next-gen.