The Elder Scrolls 6: Bethesda includerà nel gioco un fan di Skyrim morto prematuramente

Bethesda si è convinta e includerà in The Elder Scrolls 6 un super fan di Skyrim morto prematuramente all'inizio di quest'anno, dopo la campagna di sensibilizzazione condotta dalla sua compagna. Non è stato ancora specificato come sarà inserito, ma in qualche modo ci sarà.

Prima di morire suicida, Colton 'Colt' Meredith ha scritto il suo ultimo desiderio su Facebook: "Darei qualsiasi cosa per essere in Skyrim." Dopo il decesso, Raven, questo il nome della ragazza, ha deciso di provare a far diventare realtà il suo sogno, mirando però a The Elder Scrolls 6.

Per prima cosa Raven ha ricreato Colton in The Elder Scrolls V: Skyrim usando l'editor incluso, quindi ha taggato Bethesda in un post su Twitter scrivendo: "Se aveste mai bisogno del design di un PNG, so che questo avrebbe significato tutto per lui." Raven ha raccontato in un'intervista rilasciata a Hey Poor Player che Colton possedeva pochi giochi, uno dei quali era Skyrim per Xbox 360, con il quale ha passato migliaia di ore.

Bethesda ha infine raccolto l'appello e, pur senza specificare come inserirà Colton in The Elder Scrolls 6, ha chiesto a Raven di fornirgli alcune informazioni relative al ragazzo. In questo senso lo studio di sviluppo non promette nulla, ma sicuramente qualcosa farà visto l'interessamento.

Del resto mancano ancora anni prima che The Elder Scrolls 6 arrivi sul mercato. Annunciato nel 2018, da allora è sparito dai radar. Sicuramente sarà un gioco per PC, PS5 e Xbox Series X.