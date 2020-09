Baldo rinviato, uscirà più tardi di quanto inizialmente previsto

Baldo è stato rinviato. La data d'uscita sul sito ufficiale di Nintendo è stata modificata da "estate 2020" a "TBD" (da annunciare ndr). Anche il titolo è stato modificato e ora non è più semplicemente Baldo, ma Baldo The guardian owls.

Naps Team non ha dichiarato nulla in merito al rinvio del gioco, quindi immaginiamo che, semplicemente, non fosse pronto per il periodo fissato (anche perché l'estate 2020 volge inesorabilmente a termine e le speranze di vederlo pubblicato nelle prossime due settimane si erano fatte sempre più flebili).

Difficile dire se sia l'ennesima vittima del COVID-19, che ha causato il rinvio di moltissimi giochi al 2021. L'importante è che venga fuori un buon titolo. Se per farcela ha bisogno di qualche mese di sviluppo in più, c'è poco da stare a recriminare.