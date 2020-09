PS5: Sony ha aggiornato le pagine dei giochi, svelando parte della line up iniziale della console

Sony ha aggiornato le pagine di alcuni giochi sul sito ufficiale PlayStation, permettendo di ricostruire parte della line up iniziale di PS5. Non stiamo parlando solo dei giochi di lancio, ma di quelli disponibili nei primi mesi di vita della macchina.

In alcuni casi non viene specificata l'uscita anche su PS5, come per GTA 5, pur se il gioco è stato già annunciato, mentre in altri è l'aggiornamento della pagina a far supporre dell'esistenza di una versione next-gen, come nel caso di Nioh 2.

Volendo ci sono anche delle assenze di lusso, come quella di Spider-Man: Miles Morales e del remake di Demon's Souls, che potrebbero essere due dei titoli di lancio di PS5 (il primo è più sicuro, sul secondo ci sono dei dubbi).

Purtroppo nessuno dei giochi è stato aggiornato con la data d'uscita, quindi non si possono trarre indicazioni in merito. Bisogna attendere il prossimo State of Play per saperne di più.