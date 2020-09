Wipeout, un annuncio in arrivo nelle prossime settimane

Nelle prossime settimane ci sarà un annuncio relativo a Wipeout, ma che non è legato a un nuovo videogioco. Ad annunciarlo su Twitter è stato Nick Burcombe, uno degli storici autori della serie, che ha parlato di 4-5 settimane per l'arrivo della novità.

Burcombe: "Presto, forse entro 4 o 5 settimane (Covid permettendo)... condividerò con voi qualcosa di davvero speciale... prima che vi eccitiate troppo, specifico che non è qualcosa legato allo sviluppo di videogiochi, ma è relativo a Wipeout. Non vedo l'ora di poter condividere tutto. Non avete mai visto una cosa simile... fattore wow 11/10."

Di cosa potrebbe trattarsi? Un anime come nel caso di Shenmue? Un catalogo con gli artwork migliori della serie? Un documentario (NoClip è un po' che vuole dedicarne uno a Psygnosis)?

Impossibile dirlo, quindi non ci resta che aspettare e stare a vedere. Intanto possiamo giocarci la Wipeout: Omega Collection su PS4.

