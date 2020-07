Nintendo Switch Online: giochi gratis NES e SNES di luglio 2020 disponibili con l'aggiornamento

I nuovi giochi gratis di luglio 2020 per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online sono disponibili da oggi con gli aggiornamenti alle rispettive app Nintendo Entertainment System e Super Nintendo Entertainment System (NES e SNES), espandendo dunque il catalogo dei titoli classici accessibili.

Si tratta di due aggiornamenti paralleli per entrambe le app che consentono l'accesso ai giochi gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online. L'app NES raggiunge dunque la versione 4.5.0 e ottiene il nuovo gioco gratis The Immortal, disponibile dunque in queste ore per gli abbonati al servizio online di Nintendo Switch. Si tratta di un particolare adventure di EA uscito originariamente nel 1990 e caratterizzato da un'inquadratura isometrica e un'ambientazione dark fantasy, alla cui colonna sonora ha contribuito peraltro lo storico Rob Hubbard.

L'app SNES raggiunge invece la versione 1.5.0 e ottiene i nuovi giochi gratis Donkey Kong Country e Natsume Championship Wrestling, come era stato già annunciato con la presentazione dei giochi di luglio 2020 per Nintendo Switch Online. Il primo ha bisogno di poche presentazioni: si tratta del celebre platform 2D da parte di Rare uscito nel 1994 su Super Nintendo, una vera e propria meraviglia tecnologica per la console Nintendo all'epoca e ancora un platform perfettamente apprezzabile.

Natsume Championship Wrestling, anch'esso del 1994, è ovviamente un gioco di wrestling che originariamente si basava sulla licenza ufficiale della federazione giapponese ma che in quella occidentale è sostanzialmente senza licenza. È caratterizzato da un'impostazione fortemente arcade e una grafica di notevole fattura, oltre a una buona quantità di combattenti e mosse da utilizzare.

Da notare che per gli account giapponesi quest'ultimo gioco è sostituito da Shin Megami Tensei, celebre JRPG di Atlus che però è ovviamente disponibile in lingua giapponese in questa forma.

Nel frattempo, Nintendo Switch ha ottenuto l'aggiornamento firmware 10.1.0 nella giornata di ieri, un update correttivo di minore entità per il software di sistema.