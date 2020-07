Nintendo Switch Online luglio 2020, ecco i giochi gratis

Nintendo ha svelato in queste ore quali saranno i giochi gratis di luglio 2020 del servizio Nintendo Switch Online. Si tratta di due classici per Super NES, Donkey Kong Country e Natsume Championship Wrestling, e uno per NES, The Immortal.

La collezione di grandi classici per Nintendo Switch non accenna a rallentare. A partire dal 15 luglio, infatti, altri tre giochi storici si andranno ad aggiungere ai tanti già disponibili per Super Nintendo e NES. Andiamoli a scoprire:

Giochi gratis Nintendo Switch Online di luglio 2020:

Super NES - Nintendo Switch Online:

- Nintendo Switch Online: Donkey Kong Country



Natsume Championship Wrestling

NES - Nintendo Switch Online:

- Nintendo Switch Online: The Immortal

Disponibili dal 15 luglio 2020

Di Donkey Kong Country c'è poco da dire. Sviluppato da Rare nel 1994, questo platform ha riportato in auge lo scimmione di Nintendo. Si tratta di un classico gioco di piattaforme in 2D con una grafica che per i tempi era avveniristica, soprattutto per i 16-bit, e una colonna sonora eccezionale.

Natsume Championship Wrestling è un gioco pubblicato nel 1994 su Super NES. Si tratta della conversione di Zen-Nippon Pro Wrestling Dash: Sekai Saikyō Tag, un videogioco basato sul circuito professionistico giapponese. L'obiettivo è quello di diventare il campione assoluto di Wrestling in singolo o in Tag.

The Immortal è un action-adventure isometrico pubblicato nel 1990 su NES. Parla di un mago che cerca di liberare il suo mentore Mordamir rinchiuso all'interno di un vasto labirinto pieno di trappole, puzzle e nemici. Il gioco divenne celebre anche per l'alto grado di violenza grafica mostrato.

Cosa vi sembra dell'offerta di questo mese? Avete sentito che un nuovo Nintendo Direct potrebbe arrivare antro fine mese?