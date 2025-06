Donkey Kong Country, una colonna sonora che spacca ancora oggi

Poche colonne sonore hanno segnato una generazione come è riuscita a fare quella di Donkey Kong Country. Nel 1994 il gioco Nintendo è stato in grado di scrivere la storia musicale dei videogiochi sbalordendo tutti con la qualità che si poteva raggiungere nonostante una tecnologia che sembrava fissare dei paletti molto chiari a riguardo. Più di trent'anni dopo e con un nuovo capitolo del gorilla più famoso dei videogiochi pronto a sbarcare su Nintendo Switch 2, ci pare doveroso dedicare questo Ti sblocco un accordo alla colonna sonora di Donkey Kong Country .

Cose inaudite

Dopo l'insuccesso di Donkey Kong 3, i tempi sembravano ormai giunti agli sgoccioli per il gorillone. Tuttavia, destino volle che Rare (la stessa Rare di capolavori come Battletoads, Banjo-Kazooie, Killer Instinct e GoldenEye 007, giusto per citarne una manciata) era pronta a mettersi all'opera con una proprietà intellettuale di Nintendo, dopo aver dimostrato per anni, attraverso i loro lavori su licenza per NES, di avere le carte in regola per potersi cimentare con responsabilità più grandi.

Donkey Kong non avrebbe potuto versare in una condizione peggiore di quella in cui si trovava, così i dirigenti dell'azienda nipponica decisero di mettere il gioco nelle mani della casa di sviluppo inglese. Rare dimostrò presto di essere in grado di ottenere risultati mai visti prima grazie a una conoscenza incredibile dell'hardware sul quale stavano lavorando.

In groppa a un rinoceronte, Diddy Kong si fa strada

Donkey Kong non fu all'avanguardia solo perché introdusse elementi di pre-rendering che permettevano di ottenere un risultato simil-tridimensionale su un dispositivo che, salvo qualche eccezione, fino ad allora poteva contare solo sulle due dimensioni: l'altra grande svolta la diede David Wise, compositore della colonna sonora del gioco, che spinse in maniera mai vista prima il chip sonoro SPC700 del Super Nintendo.

Melodiosa e fluida, la colonna sonora di Donkey Kong Country divenne ben presto, assieme al videogioco nel suo complesso, un pilastro dell'industriae ha fatto da apripista a molte sperimentazioni nel campo della musica videoludica.