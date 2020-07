Fortnite: glitch rende i giocatori invincibili, ma è molto difficile da usare

Di glitch, bug ed exploit su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 ve ne sono parecchi: anche quando i vecchi vengono corretti dagli aggiornamenti, ne sopraggiungono subito di nuovi. Uno dei più recenti rende i giocatori invincibili: ma di cosa si tratta, esattamente?

Il nuovo glitch scoperto di recente nel corso della Stagione 3 di Fortnite capitolo 2 rende i giocatori invincibili: invisibili ed invincibili, l'accoppiata perfetta. Però è molto difficile da usare, e probabilmente questo è soltanto un bene. A mostrarlo è stato lo YouTuber OrangeGuy, garantendo che utilizzandolo è possibile ottenere facilmente la vittoria reale, per ovvi motivi. E che naturalmente lui lo considera barare a tutti gli effetti (cheating). Dunque se proprio volete provarlo, non fatelo con il vostro account principale, tanto meno in Arena.

Ecco come funziona il glitch dell'invincibilità di Fortnite: tanto per cominciare dovete trovarvi in Coppie o Squadre, presso un mulinello (un'aggiunta della Stagione 3, che scaglia in aria i giocatori dopo averli risucchiati sott'acqua). Il giocatore che sfrutterà il glitch dovrà finire KO (a terra, ma non eliminato); a questo punto striscerà fino al vortice, finendo così scagliato in aria e poi nuovamente a terra.

Qui comincia la seconda parte, e serve un amico in squadra. Una volta tornato a terra il giocatore principale, il compagno se lo caricherà sulle spalle e lo porterà vicino ad un portale per il teletrasporto (per esempio un bagno pubblico). Appena avrà rianimato il compagno caduto, quest'ultimo entrerà nel passaggio immediatamente: una volta usciti, entrambi saranno invisibili ed invincibili. Se vi sembra strano, ricordate che c'era un glitch che permetteva di pregare.

Ecco il video che mostra l'invincibilità ottenuta dai giocatori di Fortnite: il procedimento è molto complesso ed intricato come avete visto, ma garantisce la vittoria!