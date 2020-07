Nintendo Direct entro fine mese, per un insider

Secondo Kelios, un noto insider dell'universo Pokèmon, oltre che la persona che aveva anticipato l'arrivo del Nintendo Direct Mini di marzo, Nintendo sarebbe quasi pronta a trasmettere il prossimo Nintendo Direct "regolare". Attraverso Twitter e il solito forum di ResetEra, infatti, Kelios ha detto che il prossimo Direct dovrebbe venir trasmesso entro la fine del mese, dopo diverse settimane di attesa.

I movimenti di Nintendo sono sempre stati piuttosto misteriosi. Pochi protagonisti del settore, infatti, sono bravi come la grande N a mantenere il segreto su quello su cui stanno lavorando. Per questo motivo è difficile anticipare le loro mosse o capire quello che sta succedendo nel quartier generale di Kyoto.

A parte l'annuncio a sorpresa di Paper Mario: The Origami King, sono mesi che Nintendo non si sta facendo sentire con un evento degno di questo nome. O in questo caso vedere attraverso un Nintendo Direct.

Dopo diverse voci, adesso sembra che qualcosa si stia muovendo: KeliosFR, infatti, è piuttosto quotato come insider e ha affermato che le sue fonti sarebbero a conoscenza di un nuovo Direct previsto per le prossime settimane.

Nell'attesa di una conferma ufficiale diteci: cosa vorreste che fosse annunciato da Nintendo?