Dragon Ball, Bulma prende vita nel cosplay di enjinight

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema Dragon Ball, One Piece o qualsiasi videogioco di rilievo: cerchiamo sempre di tenere d'occhio gli ultimi lavori degni di nota pubblicati in rete. L'8 giugno 2020 sarà dedicato alla Bulma di Dragon Ball, personaggio che di certo non ha bisogno di presentazioni.

La cosplayer enjinight ha dedicato la sua ultima interpretazione proprio al personaggio in questione: non c'è che dire, Bulma sembra prendere vita nel suo cosplay. Non stupisce allora che su Instagram abbia già raggiunto circa i 60.000 mi piace (un numero davvero notevole). Notate le espressioni del volto, la parrucca utilizzata, l'abito e gli accessori indossati da questa Bulma: è o non è la copia fedelissima del personaggio visto nell'anime e nel manga di Akira Toriyama?

Vi riportiamo l'immagine del cosplay di Bulma qui di seguito, poco più avanti: fateci sapere cosa ne pensate tramite un bel commento. Prima di salutarci, però, è opportuno ricordarvi tutti gli altri cosplay dedicati a manga, anime e videogames pubblicati negli scorsi giorni sulle nostre pagine.