Dragon Ball, Bunny Bulma prende vita nel cosplay di emasyy

Il modo perfetto per cominciare una nuova settimana? Naturalmente un cosplay dedicato al celebre anime e manga di Akira Toriyama, Dragon Ball. E oggi lunedì 29 giugno 2020, tra l'altro, potremo offrirvi uno dei vostri soggetti preferiti: Bunny Bulma.

Bunny Bulma è un personaggio che debuttò nella prima serie in assoluto di Dragon Ball, poi in Dragon Ball Z nessuno la vide più in quelle vesti. Poche puntate (o capitoli) ma buone, tanto che è rimasta ben impressa nella memoria, e oggi vari artisti le rendono onore. Nelle ultime ore, in particolare, ci ha pensato la cosplayer emasyy, che ha poi pubblicato la sua creazione su Instagram, con l'intenzione di accumulare tanti bei mi piace.

Difatti il cosplay di Bunny Bulma di emasyy, come del resto i precedenti che vi abbiamo proposto negli ultimi due mesi, è realizzato piuttosto bene. Anche l'espressione a metà tra il corrucciato e risentito è quella giusta, per un'interpretazione perfetta.

L'immagine del cosplay di Bunny Bulma di emasyy è disponibile qui di seguito;