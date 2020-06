Multiplayer Risponde torna su Twitch alle 15: accorrete numerosi!

Lunedì per molti è il giorno peggiore della settimana perché si è costretti a tornare al lavoro dopo il week-end. Fortunatamente a renderlo peggiore ci pensa il Multiplayer Risponde, la rubrica che sta facendo sciogliere il circolo polare artico. Se avete delle domande alle quali nessuno vuole rispondere, ponetele pure al nostro Vincenzo Lettera che, in diretta a partire dalle ore 15:00, farà il possibile per fugare ogni vostro dubbio videoludico ed esistenziale. Le prime a cui risponderà saranno quelle fatte nei commenti qui sotto, quindi non siate timidi e datevi da fare.

Oggi in offerta speciale insieme alle risposte, oltre a due pentole in acciaio inox anche l'indirizzo di Vincenzo, utile nel caso non siate soddisfatti delle sue risposte.

Se volete qualche suggerimento per gli argomenti da trattare, c'è la sempre verde next-gen, ossia il dinamico duo PS5 e Xbox Series X in arrivo nelle nostre case entro la fine dell'anno. Volendo potete porre qualche domanda su The Last of Us 2, oppure sull'itterizia. I più arditi potrebbero chiedere numi su Cyberpunk 2077, oppure sul nuovo catalogo dell'IKEA. Tranquilli, perché Vincenzo sa tutto!

Scrivete le vostre domande nei commenti e ricordatevi di sintonizzarvi nella nostra live su Twitch a partire dalle 15:00 per le risposte.

