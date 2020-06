Alinity, seguace prima le fa i complimenti, poi la offende, lei risponde così

Un seguace della streamer Twitch Alinity prima le ha fatto i complimenti in privato, per poi offenderla in pubblico con un messaggio Twitter. Fortunatamente la ragazza, che ormai deve avere un bel po' di pelo sullo stomaco, non si è fatta trovare impreparata e ha risposto a tono.

Tutto è nato da un tweet in cui Alinity annunciava di volere andare a dormire, cui tal Jason ha risposto con un "abuserai di altri animali?", in riferimento ad alcune controversie passate della streamer, accusata di maltrattamenti contro i suoi gatti e di essersi fatta volutamente annusare i genitali dal suo cane durante una live.

Alinity però ha risposto a tono, pubblicando una conversazione privata avuta con Jason, in cui il tipo le faceva dei calorosi complimenti per le sue live. Jason ha poi spiegato che in realtà voleva offenderla anche in privato, ma quando lei gli ha risposto non ce l'ha fatta. Evidentemente non è riuscito a trattenersi dal farlo in pubblico, collezionando però una pessima figura, visto che sono stati in molti a sottolineare la sua doppiezza.

L'utilità di questa notizia? Nessuna, ma volete mettere quanto sarà migliore la vostra settimana dopo averla letta e commentata dicendo che è completamente inutile?