Fortnite C2 Stagione 3, ecco quando l’acqua comincerà a scendere

C'è un motivo se nelle ultime due settimane tutti non hanno fatto altro che parlare di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: l'acqua. L'acqua ha invaso l'isola, tutta quanta, sommergendola nella sua interezza: si sono salvati appena pochi punti di interesse. Ma presto comincerà a scendere, ovviamente.

Che il livello del mare avrebbe cominciato lentamente ad abbassarsi, era cosa nota: lo avevano previsto i dataminer e leaker della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, ma del resto ciò era stato accennato anche dagli stessi sviluppatori di Epic Games. Altrimenti come si potrebbero introdurre le macchine e i nuovi veicoli, con tutta quell'acqua?

Ma esattamente quando comincerà a scendere? Se finora non esisteva una risposta precisa, finalmente arriva in aiuto una precisazione dal leaker Lucas7yoshi: il livello del mare inizierà a diminuire a partire dal prossimo 1 luglio 2020, precisamente dalle 9 del mattino. Sì, è decisamente possibile che ciò avvenga in seguito alla pubblicazione del nuovo corposo aggiornamento della Stagione 3: non a caso il primo luglio 2020 sarà un mercoledì, e nella nuova season gli update arrivano esattamente a metà settimana.

Se Lucas7Yoshi ha ragione, oltre ad un primo abbassamento dell'acqua si assisterà anche al recupero di alcuni luoghi della mappa di gioco di Epic Games: ma per ulteriori conferme bisognerà attendere l'aggiornamento di Fortnite in questione. Appuntamento al 1 luglio 2020 dunque: noi saremo lì. Intanto avete acquistato il Pass Battaglia della Stagione 3 con Aquaman?