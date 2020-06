Windows 10, l'app meteo è stata rifatta in uno splendido concept che non si farà mai

L'app meteo è una delle più popolari, tra le applicazioni che vengono fornite all'utente in dotazione con un sistema operativo Windows 10. Ed essendo più popolare delle altre, sarebbe logico che Microsoft di tanto in tanto la aggiornasse, rivedesse e migliorasse, non credete? Invece no, devono pensarci i concept: e ciò non è necessariamente un male.

Difatti l'app meteo è stata rifatta in uno splendido concept, poi condiviso su Twitter dall'utente TaoGeJT, che ha subito ottenuto notevoli riconoscimenti. Questa versione dell'app fornisce più informazioni nella schermata principale, possiede in dotazione il tema chiaro e il tema scuro (Dark Mode), e più in generale migliora l'interfaccia utente, perché quest'ultimo non ha bisogno di accedere ad altri menù per ottenere i dati desiderati.

L'app permette anche di confrontare temperature e condizioni meteorologiche tra diverse città e paesi, tutto in una sola schermata: da questo punto di vista forse le informazioni sono un po' troppo concentrate, è vero. D'altra parte questo concept non si farà mai, è soltanto il lavoro amatoriale di un fan: ma di certo Microsoft potrebbe prendere spunto almeno da alcuni aspetti per poi migliorare la propria app, non trovate?

Nel momento in cui scriviamo l'aggiornamento di maggio 2020 per Windows 10 è stato sospeso su un gran numero di dispositivi, in seguito ai tantissimi errori e problemi che vi abbiamo segnalato nelle ultime settimane.