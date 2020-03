Twitch: Alinity viene morsa dal gatto ogni volta che canta, a quanto pare

Alinity, la celebre streamer di Twitch, è tornata sul recente episodio del morso datole dal suo gatto per spiegare ai propri follower che in realtà il grazioso batuffolo ama affondarle i denti nella carne ogni volta che canta.



Ciò che è successo alcuni giorni fa, quando il gatto di Alinity si è finalmente vendicato, si verifica insomma con una certa frequenza, tanto che l'avvenente streamer ha voluto dimostrarlo.



Come? Be', pubblicando naturalmente un video, in questo caso una dolorosissima compilation di tutti i morsi che Alinity ha ricevuto dal suo amichetto peloso. In effetti basta che la ragazza inizi a cantare per far scattare la viulenza.



La streamer è finita tempo fa al centro delle polemiche per via di una serie di episodi più o meno incresciosi legati ai suoi animali, come quando un cane le ha annusato le parti basse. Questo spiega dunque la necessità di un tempestivo chiarimento.



E sì, sappiamo che non ci dormivate la notte.



Alletiamoci dunque la quarantena guardando questo simpatico video di morsi felini più o meno dolorosi, va'.