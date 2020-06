Dragon Ball Z, Androide C18 nei cosplay provocanti di aledelint e dulcemariasuarezosorio

L'Androide C18 è sicuramente uno dei personaggi più originali e amati della serie manga e anime Dragon Ball Z. Non stupisce dunque che il mondo dei cosplay continui a renderle tributo, anche se bisogna aspettare di solito qualche giorno, per veder saltare fuori i costumi. Oggi domenica 28 giugno 2020 ve ne proponiamo addirittura due.

I cosplayer aledelint e dulcemariasuarezosorio hanno realizzato due cosplay provocanti a tema Androide C18 di Dragon Ball Z. Costumi, interpretazione, dettagli e accessori della protagonista in questione sono quelli giusti, ma chiaramente l'atteggiamento è peculiare. Nel primo lavoro, quello di aledelint, sembra che l'Androide C18 stia postando per una nuova marca di costumi da bagno; probabilmente il Dottor Gelo aveva pensato a qualcosa di molto diverso, quando creò C16, C17 e C18.