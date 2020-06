Twitch, Dr Disrespect finalmente interviene sul ban, senza chiarire molto

Guy "Dr Disrespect" Beahm è finalmente intervenuto sul suo ban permanente da Twitch, con una nota ufficiale diramata poche ore fa. In realtà l'attesa spiegazione dell'accaduto non è arrivata, visto che a quanto pare Twitch non ha dato nemmeno a lui motivazioni per il durissimo provvedimento.

Venerdì il Dr Disrespect, uno dei volti più noti e amati di Twitch, è stato bannato dalla piattaforma. Gli abbonati al suo canale sono stati risarciti della quota mensile che gli avevano versato.

Stando a quanto ha appreso il giornalista Rod Breslau, il ban del Dr Disrespect non sarebbe dovuto ai recenti avvisi di DMCA arrivati agli streamer per via dei brani usati nelle clip registrate durante gli streaming. Secondo molti è più probabile che abbia a che fare con la nuova politica relativa ai casi di abusi sessuali, alla misoginia, alle parole d'odio e ad altri comportamenti scorretti, illustrata dal CEO Emmett Shear negli scorsi giorni. Il regolamento è stato enormemente inasprito dopo le più di duecento accuse di abusi emerse nelle scorse settimane. Da sottolineare però che nessuna ha coinvolto il Dr Disrespect.

Il Dr Disrespect è sicuramente un personaggio sopra le righe, ma sarebbe paradossale che Twitch se ne fosse accorta solo ora, soprattutto dopo che a marzo gli aveva fatto firmare un contratto di esclusiva da milioni di dollari.