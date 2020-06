Google Play Store, 47 app maligne scoperte da Avast: bisogna eliminarle subito

Il Google Play Store è il principale negozio virtuale dove gli utenti in possesso di uno smartphone Android possano scaricare in sicurezza le proprie applicazioni. Ma è proprio questo il punto: non sempre in completa sicurezza, a quanto pare. Di app maligne ne sono state scoperte tantissime, in questi ultimi anni: l'ultima segnalazione arriva dai ricercatori di Avast.

Avast ha scoperto 47 app maligne che fino a pochissime ore fa erano disponibili sul Google Play Store per Android: sono state messe in download per un totale di 15 milioni di volte. Bisogna eliminarle subito, è chiaro, perché potreste averle incautamente scaricate sul vostro dispositivo. Per fortuna molte di loro sono già state eliminate da Mountain View direttamente dal Google Play Store in seguito alle segnalazioni ricevute, ma 17 restano ancora lì in bella mostra (per qualche motivo). Non è la prima volta che app con malware vengono scoperte sul Google Play Store.

Queste app attaccano lo smartphone Android con pubblicità invasiva, che comincia a comparire ovunque anche quando l'app specifica non è in esecuzione. Ciò significa che lo smartphone comincia a rallentarsi notevolmente, e a consumare più batteria del previsto. Avast ha infine scoperto che queste app sono in grado di ridurre le dimensioni delle proprie icone per non essere intercettate e disinstallate dagli utenti. Ora, dato che 30 di esse sono state eliminate dal Google Play Store, non vi resta che fare attenzione a quelle rimanenti.

Ecco la lista con tutte le app con malware su Google Play Store:

Draw Color by Number

Skate Board - New

Find Hidden Differences

Shoot Master

Stacking Guys

Disc Go!

Spot Hidden Differences

Dancing Run - Color Ball Run

Find 5 Differences

Joy Woodworker

Throw Master

Throw into Space

Divide it - Cut & Slice Game

Tony Shoot - NEW

Assassin Legend

Flip King

Save Your Boy

Assassin Hunter 2020

Stealing Run

Fly Skater 2020