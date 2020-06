The Last of Us 2, Ellie e il mondo di gioco prendono vita nei cosplay di keyvei

The Last of Us 2 si è rivelato un successo, come era lecito aspettarsi: ha venduto quattro milioni di copie nei primi tre giorni dal lancio. La nuova esclusiva viene celebrata, soprattutto di recente, anche dal mondo dei cosplay. Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno 2020, vogliamo mostrarvi degli scatti davvero notevoli.

I protagonisti di queste foto sono il mondo di gioco di The Last of Us 2 nel suo complesso; nello specifico, il cosplay in questione è invece dedicato ad Ellie, la protagonista della nuova produzione targata Naughty Dog. L'arista che interpreta il personaggio è la cosplayer keyvei (ha ottenuto migliaia di mi piace su Instagram), il fotografo professionista invece è Nikolay Zharov.

E siccome un'immagine vale più di mille parole, basta con le parole e via con le immagini: