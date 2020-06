Sony batte Nintendo e torna a essere l'azienda più ricca del Giappone

Sony ha battuto Nintendo, riprendendosi il titolo di azienda più ricca del Giappone in termini di liquidità: lo stabilisce la classifica pubblicata dal sito nipponico Toyo Keizai.

Si tratta della stessa fonte che nel 2017 aveva rivelato il sorpasso di Nintendo su Sony, avvenuto anche grazie a Switch: la console ibrida è stata senza dubbio uno straordinario successo commerciale.

È dunque possibile che il rovesciamento di fronte sia avvenuto per via dell'emergenza sanitaria, che ha influenzato le scorte di Nintendo Switch disponibili nei negozi lasciando molti utenti a bocca asciutta in attesa di rifornimenti.

Quali che siano le dinamiche che hanno portato a questo nuovo avvicendamento, è chiaro che con il lancio di PS5 all'orizzonte e il conseguente, inevitabile taglio di prezzo di PlayStation 4 Sony ha l'opportunità di allungare ulteriormente.

Sarà dunque interessante vedere come e se questa classifica cambierà da qui al prossimo anno.

Sony is now the #1 most cash-rich company in all of Japan.

Nintendo is #2. Link:https://t.co/yxVTuODZuK pic.twitter.com/adGmjylGhJ