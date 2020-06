PS5 e Xbox Series X, dimensioni nuovamente a confronto con foto reali

PS5 e Xbox Series X sono state nuovamente protagoniste di un confronto per quanto concerne le dimensioni, in questo caso utilizzando foto reali di entrambe le console.

Anche stavolta la prospettiva va a svantaggio della piattaforma Sony, ritratta in primo piano anziché in una posizione defilata, ma le proporzioni dovrebbero essere più o meno corrette a differenza del render di confronto visto qualche giorno fa, prima esagerato in un modo e poi nell'altro.

Dunque sarà più o meno questo lo spettacolo che si troveranno di fronte gli utenti che acquisteranno entrambe le console e sceglieranno di collocarle ai lati del televisore, rigorosamente in verticale (scelta in pratica obbligata per Xbox Series X, che in orizzontale non ha alcun senso).

Prima che arrivino gli immancabili complottisti, rivediamo quello che ad oggi risulta essere il confronto più preciso in assoluto, che prende come metro di paragone sia il lettore disco che le porte USB delle due piattaforme e attribuisce a PlayStation 5 circa un 25% di lunghezza extra.

Naturalmente tutti questi discorsi lasciano il tempo che trovano di fronte alla concretezza dei giochi, ovverosia il vero motivo per cui qualcuno dovrebbe acquistare un sistema piuttosto che l'altro: da questo punto di vista Sony ha cominciato a mostrare le sue carte, mentre Microsoft lo farà nel corso del grande evento di luglio.