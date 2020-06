Xbox Series X, retrocompatibilità: massima risoluzione e caricamenti istantanei

La retrocompatibilità di Xbox Series X farà girare i vecchi giochi alla massima risoluzione possibile, senza cali di frame rate, e con caricamenti istantanei: lo ha dichiarato Jason Ronald ai microfoni del sito spagnolo Xataka.

Nel corso della stessa intervista in cui il director of program management di Xbox Series X ha tirato una frecciata a PS5 su TFLOPS e frequenze variabili, si è parlato anche e soprattutto delle caratteristiche della console Microsoft, incluso appunto il modo in cui farà funzionare i titoli per Xbox One e Xbox 360.

"Se un gioco utilizza uno scaling dinamico, girerà su Xbox Series X alla massima risoluzione possibile", ha spiegato Ronald. "Magari si tratta di un prodotto che in origine perdeva qualche frame durante una scena particolarmente complessa. Be', ora disponiamo di una potenza più che sufficiente per fare in modo che quel problema non si presenti."

"C'è un vecchio titoli con cui mi sono cimentato anni fa. L'ho fatto girare su Xbox Series X e ho completamente dimenticato che in origine aveva delle schermate di caricamento: sulla nuova console andava così veloce che non aveva bisogno di mostrarle."

"In molti casi i giochi girano così velocemente che dobbiamo rallentarli, ed è per questo che abbiamo impiegato migliaia di ore a testarne il funzionamento: è di vitale importanza che la visione originale degli autori non venga compromessa."

"Sappiamo che ci sono tantissimi titoli che gli utenti vorrebbero veder girare sulle nuove console, ma a essere onesto si tratta di una sfida che miscela questioni tecniche e legali. A volte si tratta di sfide che non riusciamo a superare, ma siamo sempre in ascolto e faremo tutto il possibile."

"Parecchi di questi prodotti sono stati realizzati prima ancora che esistesse il concetto di retrocompatibilità, dunque molti dei contratti e delle licenze sono stati siglati prima che questa idea venisse realizzata. Mai dire mai, comunque."