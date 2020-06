The Last of Us 2, l'unboxing della PS4 Pro Limited Edition in video

La PS4 Pro Limited Edition griffata The Last of Us 2 si mostra in video con l'unboxing realizzato da IGN, che illustra l'estetica e le peculiarità della console personalizzata.

Capace di totalizzare vendite per oltre 4 milioni di copie nei primi tre giorni, The Last of Us 2 viene praticamente celebrato nel design di questa PlayStation 4 Pro, a cominciare dal controller DualShock.

Caratterizzato da una colorazione metallica nera opaca, il dispositivo presenta il logo del gioco con finitura lucida sul touch pad, mentre una serigrafia con il tatuaggio di Ellie va a impreziosire la parte destra dell'impugnatura.

Il medesimo tatuaggio è indiscusso protagonista sullo chassis della console, anch'esso dotato di una colorazione metallica nera opaca, con una riproduzione del disegno a rilievo che risulta differente da qualsiasi altra personalizzazione estetica vista finora su PS4.

La PS4 Pro Limited di The Last of Us 2 è stata venduta in Italia in esclusiva da GameStop. Voi l'avete acquistata?