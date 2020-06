Metal Slug Code: J annunciato con un trailer di presentazione

Metal Slug Code: J è il nuovo capitolo della serie storica SNK in arrivo su piattaforme mobile nel 2020, all'interno del rilancio del brand che era stato già annunciato dalla compagnia tempo addietro e concretizzato a questo punto con un primo trailer di presentazione del gioco.

Oltre a questo ci dovrebbe essere anche un nuovo episodio in uscita su console nel 2020, che dovrebbe essere però emergere da un progetto diverso. Metal Slug Code: J è ancora un titolo provvisorio ma a quanto pare lo sviluppo è già ben avviato, affidato a TiMi Studios e pubblicato da Tencent.

Com'era abbastanza logico aspettarsi, ma la cosa non può comunque che dispiacere ai fan dei capitoli classici, questo nuovo titolo adotta una grafica 3D che cerca di riprendere lo stile canonico della serie, con tanto di impostazione tipo 2,5D che dà il senso della profondità con l'uso del tridimensionale, mantenendo però l'azione su una classica struttura bidimensionale.

Il risultato è piuttosto piacevole, pensando anche al contesto in cui il gioco uscirà, ma siamo piuttosto lontani dal fascino degli originali SNK. In ogni caso, se non altro lo spirito sembra rimasto intatto per quanto riguarda il gameplay e anche le animazioni cercano di replicare al meglio le meraviglie grafiche del Neo Geo ed è presente anche una notevole interazione con gli elementi dello scenario.

Restiamo in attesa di conoscere la data d'uscita di Metal Slug Code: J, oltre ad eventuali notizie su un arrivo anche su console in qualche forma.