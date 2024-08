Quando è approdato nelle sale, nel lontano 1996, Metal Slug ha rivitalizzato il genere degli action shooter bidimensionali con la stessa disinvoltura con cui SNK aveva padroneggiato il filone dei picchiaduro a incontri, a partire da Fatal Fury 2. La serie ha prodotto cinque episodi su NEOGEO, fino al 2003, per poi aprirsi a nuove piattaforme e nuove possibilità. E così fra sequel non sempre brillanti, remake e spin-off vari, alla fine il franchise è arrivato anche sui dispositivi mobile: prima con Metal Slug Touch, nel 2009, poi a seguire con le riduzioni dei diversi capitoli e infine con alcune reinterpretazioni di stampo strategico, come Metal Slug Defense e Metal Slug: Commander. Annunciato quattro anni fa con il titolo di Metal Slug J, l'ultimo progetto legato al brand è una sorta di reinterpretazione in chiave live service dell'originale del '96, realizzata in questo caso da TiMi Studio Group, uno studio interno di Tencent. Ebbene, Metal Slug: Awakening rappresenta un effettivo risveglio per la serie SNK?

Gameplay e struttura rivisitati Fin dalle prime battute, il gameplay di Metal Slug: Awakening mette in campo soluzioni che si pongono in qualche modo come un'evoluzione per il franchise: la mira in stile twin stick shooter, le granate ricaricabili tramite cooldown, il doppio salto con tanto di paracadute che si apre all'occorrenza, le armi intercambiabili e potenziabili, i personaggi effettivamente differenziati e le spettacolari Ultimate a loro disposizione. I livelli iniziali della campagna, che appare davvero corposa, riprendono situazioni tradizionali di Metal Slug anche al fine di far breccia fra gli appassionati e i nostalgici, presentando loro qualcosa di così familiare e ben collaudato. Dopodiché cominciano ad arrivare le prime sperimentazioni, lo scrolling che si inverte in determinati scenari, lo sviluppo verticale di alcuni stage e la meccanica dello switch del protagonista. Andando avanti, nell'ambito di una progressione molto tradizionale per una produzione free-to-play, l'esperienza si apre e rivela tutte le sue novità, dall'hub social (tramite cui organizzare eventualmente sessioni in cooperativa online con un altro giocatore) ai vari meccanismi gacha, sbloccando man mano nuove missioni e nuovi personaggi da aggiungere alla squadra, attingendo al classico roster di Metal Slug. Lo scontro con un boss in Metal Slug: Awakening Ovviamente non mancano elementi iconici come il veicolo blindato che dà il nome alla serie, la possibilità di raccogliere armi differenti lungo il cammino, di liberare gli ostaggi e naturalmente di affrontare i boss, sempre enormi e caratterizzati da schemi di attacco e movimento che vanno studiati un minimo perché si possa uscire indenni da queste sfide.

Fra microtransazioni e sistemi di controllo Dopo alcune ore di gioco, è evidente che sviluppatori di TiMi ce l'hanno messa tutta per decostruire l'esperienza dell'originale Metal Slug e reinterpretarla, cercando di restare il più possibile vicini a quel feeling e attingendo in maniera convinta all'immaginario creato da SNK attraverso i vari capitoli, specie in termini di nemici e ambientazioni. Le sequenze a bordo dei veicoli non mancano in Metal Slug: Awakening È dunque una sorta di sintesi dell'intera saga, quello che ci scorre davanti agli occhi mentre impugniamo il nostro smartphone, e per larghi tratti si ha l'impressione che il gioco sia disposto davvero a consegnarci una grande quantità di contenuti in maniera del tutto gratuita, finché inevitabilmente i meccanismi di monetizzazione non entrano in azione e influiscono sul bilanciamento della difficoltà. Parliamo tuttavia di un'incidenza tutto sommato moderata, di paywall che volendo è possibile aggirare (fosse anche dedicandosi al caro vecchio grinding e dunque rigiocando missioni già completate) per un titolo che, globalmente, ci ha dato l'impressione di essere tutt'altro che aggressivo sul fronte delle microtransazioni. E non era scontato che lo fosse. Ancora un boss in Metal Slug: Awakening In realtà ci ha fatto più soffrire la mancanza di un supporto per i controller: dopo la recensione dello SCUF Nomad abbiamo apprezzato molto di più tale possibilità, ma Awakening per il momento non la include e i comandi touch, per quanto ben implementati, talvolta danno vita a qualche fastidioso svarione durante le combinazioni di attacco e salto richieste ad esempio durante gli scontri con i boss.

Visivamente fedele? È insomma un prodotto inaspettatamente solido, quello realizzato da TiMi; ma come si comporta sul piano tecnico e artistico? Anche qui non era semplice rivisitare una grafica così iconica, ma il team di sviluppo ha optato per una trasformazione poligonale che tutto sommato risulta fedele allo stile originale, pur richiamando le rotondità cartoonesche dei titoli Supercell. Fra i nemici di Metal Slug: Awakening ci sono anche mostri mutanti, come nella serie originale Il risultato finale è piacevole e fluido (con anche diverse regolazioni per ottimizzare l'esperienza a seconda del dispositivo), offre alcune sequenze di un certo impatto, una sorprendente varietà sul piano degli scenari e una colonna sonora in grado di accompagnare al meglio l'azione sullo schermo, in combinazione con effetti audio di discreta fattura.

Conclusioni Versione testata iPhone Digital Delivery Steam, App Store, Google Play Prezzo Gratis Multiplayer.it 8.0 Lettori ND Il tuo voto Metal Slug: Awakening porta su iOS e Android una piacevole rivisitazione del classico SNK, partendo dalla sua formula action platform così iconica e aggiungendo man mano nuovi elementi sia sul fronte del gameplay che della struttura, così da consegnarci una campagna particolarmente corposa, ricca di scenari, personaggi, armi e nemici differenti. È davvero un peccato che al gioco manchi il supporto per i controller, ma i comandi touch funzionano abbastanza bene (pur al netto di qualche inciampo) e anche sul fronte grafico è stato fatto un buon lavoro.